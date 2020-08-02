الأعداد السابقة للصحيفة

الاتفاق يكثف من تحضيراته لمواجهة العدالة 

Time منذ 5 دقائق
Views 1205
الاتفاق يكثف من تحضيراته لمواجهة العدالة 

ماجد محمد (صدى):
كثف فريق الاتفاق من تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام خالد العطوي مدرب الفريق بالتركيز على أداء تمارين لياقية ووقائية تخللها تدريب السرعات التنافسية، ثم قسم لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.

وكانت إدارة نادي الاتفاق تعاقدت مع الطبيب الجورجي الدكتور ميراب فاردزوكاشفيلي لقيادة الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم، وسبق للدكتور ميراب أن شغل عدة وظائف في المجال الطبي الرياضي وكانت آخر محطاته ترأس الجهاز الطبي لمنتخب جورجيا الأول لكرة القدم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك كل خــــير يا شــيخنا ويـبارك فيــك .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههههههههههه. .😂😂😂😂😂😂😂😂. راح مــن صـــــــيد أمــــس
ابوسامر
يعني اذا حرك راسه اخطأ. هذا ضغط اعلامي نصراوي ومحاولة الضغط على الهلال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحم الميت منهم ويطول عمر سـيدي خادم الحرمين الشريفين . اللــــــــــــــهم آمــــــــــــــــين .
زائر
سبب تمرده يطالب بحقوقه وهناك نصراوية يفاوضنه منذ فترة وهم وراء مايحدث !!!

أخر الأخبار

الاتفاق يكثف من تحضيراته لمواجهة العدالة 
الاتفاق يكثف من تحضيراته لمواجهة العدالة 
Time منذ 5 دقائق Views 1205
نبوءة القذافي تحققت بعد 9 سنوات على مقتله 
نبوءة القذافي تحققت بعد 9 سنوات على مقتله 
Time منذ 9 دقائق Views 1468
منشآة تترك عاملها ينام على الرصيف والموارد البشرية ترد بقوة
منشآة تترك عاملها ينام على الرصيف والموارد البشرية ترد بقوة
Time منذ 11 دقيقة Views 1333
أهالي مفقود في رماح يرصدون مكافأة مالية لمن يعثر عليه
أهالي مفقود في رماح يرصدون مكافأة مالية لمن يعثر عليه
Time منذ 18 دقيقة Views 1461
«السبر» يوضح حكم الصيام في أيام التشريق
«السبر» يوضح حكم الصيام في أيام التشريق
Time منذ 21 دقيقة Views 1402
مصري متوهق مع زوجته
مصري متوهق مع زوجته
Time منذ 37 دقيقة Views 418
حمزة فتيحي يحكي قصة القول المنسم
حمزة فتيحي يحكي قصة القول المنسم
Time منذ 38 دقيقة Views 348
فيتامينات معينة يجب على المتعافين من كورونا تناولها 
فيتامينات معينة يجب على المتعافين من كورونا تناولها 
Time منذ 41 دقيقة Views 1368
شاهد.. أمطار غزيرة تٌهدد قائدي المركبات في الصويدرة بالمدينة
شاهد.. أمطار غزيرة تٌهدد قائدي المركبات في الصويدرة بالمدينة
Time منذ 42 دقيقة Views 1731
كورونا يُصيب لاعب العين
كورونا يُصيب لاعب العين
Time منذ 47 دقيقة Views 1525