الاتفاق يكثف من تحضيراته لمواجهة العدالة 

ماجد محمد (صدى):
كثف فريق الاتفاق من تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقام خالد العطوي مدرب الفريق بالتركيز على أداء تمارين لياقية ووقائية تخللها تدريب السرعات التنافسية، ثم قسم لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.
وكانت إدارة نادي الاتفاق تعاقدت مع الطبيب الجورجي الدكتور ميراب فاردزوكاشفيلي لقيادة الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم، وسبق للدكتور ميراب أن شغل عدة وظائف في المجال الطبي الرياضي وكانت آخر محطاته ترأس الجهاز الطبي لمنتخب جورجيا الأول لكرة القدم.