أهالي مفقود في رماح يرصدون مكافأة مالية لمن يعثر عليه

الرياض (صدى):
ناشد أهالي مفقود أربعيني من يعثر عليه بالتواصل معهم؛ حيث فُقد المواطن مزيد بن قاعد العتيبي عمره 48 عامًا منذ 40 يومًا.
وقال شقيق المفقود إن شقيقة تغيب مزيد منذ تاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ ، أثناء مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض مع سيارة أجرة وفقا لـ"سبق".
ولفت إلى أنه لم تم تسجيل بلاغ لدى الجهات الأمنية والفرق التطوعية عن تغيبه، موضحًا أنه تم رصد مبلغًا ماليًا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عن وجوده، مشيرًا إلى أن أخاه لا يحمل هاتفًا جوالاً ولا يقود السيارة.
وطالب شقيق المفقود من يعثر عليه أو يعرف أي معلومة عنه بالمبادرة بالتواصل مع ذويه على الأرقام التالية:
0530440445
0504310003
0557504413