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أهالي مفقود في رماح يرصدون مكافأة مالية لمن يعثر عليه

Time منذ 18 دقيقة
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أهالي مفقود في رماح يرصدون مكافأة مالية لمن يعثر عليه

الرياض (صدى):
ناشد أهالي مفقود أربعيني من يعثر عليه بالتواصل معهم؛ حيث فُقد المواطن مزيد بن قاعد العتيبي عمره 48 عامًا منذ 40 يومًا.

وقال شقيق المفقود إن شقيقة تغيب مزيد منذ تاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ ، أثناء مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض مع سيارة أجرة وفقا لـ"سبق".

ولفت إلى أنه لم تم تسجيل بلاغ لدى الجهات الأمنية والفرق التطوعية عن تغيبه، موضحًا أنه تم رصد مبلغًا ماليًا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عن وجوده، مشيرًا إلى أن أخاه لا يحمل هاتفًا جوالاً ولا يقود السيارة.

وطالب شقيق المفقود من يعثر عليه أو يعرف أي معلومة عنه بالمبادرة بالتواصل مع ذويه على الأرقام التالية:

0530440445

0504310003

0557504413

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك كل خــــير يا شــيخنا ويـبارك فيــك .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههههههههههه. .😂😂😂😂😂😂😂😂. راح مــن صـــــــيد أمــــس
ابوسامر
يعني اذا حرك راسه اخطأ. هذا ضغط اعلامي نصراوي ومحاولة الضغط على الهلال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحم الميت منهم ويطول عمر سـيدي خادم الحرمين الشريفين . اللــــــــــــــهم آمــــــــــــــــين .
زائر
سبب تمرده يطالب بحقوقه وهناك نصراوية يفاوضنه منذ فترة وهم وراء مايحدث !!!

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