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شاهد.. أمطار غزيرة تٌهدد قائدي المركبات في الصويدرة بالمدينة
منذ 42 دقيقة
1719
1
المدينة المنورة (صدى):
شهدت الصويدرة شرق المدينة المنورة، اليوم الأحد، هطول الأمطار بغزارة شديدة.
ووثق فيديو غرق الشوارع بمياه الأمطار؛ حيث حذرت الجهات المعنية قائدي المركبات من اضطرابات الجو.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك كل خــــير يا شــيخنا ويـبارك فيــك .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههههههههههه. .😂😂😂😂😂😂😂😂. راح مــن صـــــــيد أمــــس
ابوسامر
يعني اذا حرك راسه اخطأ. هذا ضغط اعلامي نصراوي ومحاولة الضغط على الهلال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحم الميت منهم ويطول عمر سـيدي خادم الحرمين الشريفين . اللــــــــــــــهم آمــــــــــــــــين .
زائر
سبب تمرده يطالب بحقوقه وهناك نصراوية يفاوضنه منذ فترة وهم وراء مايحدث !!!
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