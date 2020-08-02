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كورونا يُصيب لاعب العين

Time منذ 46 دقيقة
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كورونا يُصيب لاعب العين

وكالات (صدى):
أصيب لاعب العين كايو كانيدو مهاجم منتخب الإمارات لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تم استبعاده من قائمة الأبيض التي تستعد للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وكتب اللاعب البرازيلي الأصل وتم تجنيسه فبراير 2020 لدعم صفوف المنتخب الإماراتي عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":" كنت في العزل الصحي منذ 17 يوماً، أشعر بصحة جيدة الآن، ومستعد للعودة، قمت ببعض الإختبارات الجديدة والآن علي أن أنتظر النتائج من أجل أن أعود لنادي العين والمنتخب".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك كل خــــير يا شــيخنا ويـبارك فيــك .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههههههههههه. .😂😂😂😂😂😂😂😂. راح مــن صـــــــيد أمــــس
ابوسامر
يعني اذا حرك راسه اخطأ. هذا ضغط اعلامي نصراوي ومحاولة الضغط على الهلال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحم الميت منهم ويطول عمر سـيدي خادم الحرمين الشريفين . اللــــــــــــــهم آمــــــــــــــــين .
زائر
سبب تمرده يطالب بحقوقه وهناك نصراوية يفاوضنه منذ فترة وهم وراء مايحدث !!!

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