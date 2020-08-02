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«الرياضة» تجهز ممر شرفي لتكريم أبطال كورونا 

Time منذ ساعة
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«الرياضة» تجهز ممر شرفي لتكريم أبطال كورونا 

نواف السالم (صدى):
تستعد وزارة الرياضة، لتكريم عدد من القطاعات الحكومية التي عملت في الخطوط الأمامية لمواجهة  فيروس كورونا، من خلال عمل ممر شرفي لها.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن القطاعات الحكومية ستكرم في الجولات الأولى من المباريات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمن أبطال الجهات الحكومية: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، والحرس الوطني، من خلال ممر شرفي، يتكوَّن من اللاعبين، وطاقم الحكام، وسط تصفيق الجميع لهم، ويأتي ذلك تقديرا لجهودهم في مكافحة كورونا خلال الفترة الماضية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك كل خــــير يا شــيخنا ويـبارك فيــك .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههههههههههه. .😂😂😂😂😂😂😂😂. راح مــن صـــــــيد أمــــس
ابوسامر
يعني اذا حرك راسه اخطأ. هذا ضغط اعلامي نصراوي ومحاولة الضغط على الهلال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحم الميت منهم ويطول عمر سـيدي خادم الحرمين الشريفين . اللــــــــــــــهم آمــــــــــــــــين .
زائر
سبب تمرده يطالب بحقوقه وهناك نصراوية يفاوضنه منذ فترة وهم وراء مايحدث !!!

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