«الرياضة» تجهز ممر شرفي لتكريم أبطال كورونا 

نواف السالم (صدى):
تستعد وزارة الرياضة، لتكريم عدد من القطاعات الحكومية التي عملت في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال عمل ممر شرفي لها.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن القطاعات الحكومية ستكرم في الجولات الأولى من المباريات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتضمن أبطال الجهات الحكومية: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، والحرس الوطني، من خلال ممر شرفي، يتكوَّن من اللاعبين، وطاقم الحكام، وسط تصفيق الجميع لهم، ويأتي ذلك تقديرا لجهودهم في مكافحة كورونا خلال الفترة الماضية.