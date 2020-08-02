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 أحد رجال الأمن المتعافين من كورونا يروي قصة اختياره في حج هذا العام «فيديو» 

Time منذ ساعة
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 أحد رجال الأمن المتعافين من كورونا يروي قصة اختياره في حج هذا العام «فيديو» 

مكة المكرمة (صدى):
تحدث الحاج نواف السبيعي أحد رجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا عن تفاصيل إصابته بالوباء المستجد و اختياره في حج هذا العام.

وقال السبيعي خلال حواره في قناة السعودية:" تعرضت خلال شهر شوال للإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة الاحتكاك مع أحد المواطنين الذي كان مصابا بفيروس كورونا ".

وأضاف السبيعي:" قضيت ١٠ أيام في الحجر الصحي وتعافيت و عدت لعملي، ثم جاتني فرصة حج هذا العام وقدمت لها عن طريق الرابط الإلكتروني ".

وأوضح السبيعي:" إجراءات  القبول كانت ميسرة تمت خلال ٥ دقائق ولم أكن أتوقع أن أقبل في حج هذا العام وسرت مع الحجاج وزملائي قدموا لي خدمات كثيرة ".

وتابع السبيعي:"قبولي لحج هذا العام شعور لا يوصف، فكانت الخدمات ميسرة ولم نتعرض لأي تعب أو إرهاق "، مضيفا:" الحمد لله اصطفاني الله من بين مليار مسلم لتأدية فريضة الحج مع عدد محدود ".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك كل خــــير يا شــيخنا ويـبارك فيــك .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههههههههههه. .😂😂😂😂😂😂😂😂. راح مــن صـــــــيد أمــــس
ابوسامر
يعني اذا حرك راسه اخطأ. هذا ضغط اعلامي نصراوي ومحاولة الضغط على الهلال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحم الميت منهم ويطول عمر سـيدي خادم الحرمين الشريفين . اللــــــــــــــهم آمــــــــــــــــين .
زائر
سبب تمرده يطالب بحقوقه وهناك نصراوية يفاوضنه منذ فترة وهم وراء مايحدث !!!

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