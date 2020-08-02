رازفان: «نمتاز عن النصر كثيرًا ونحب خوض مباريات في ضغط»

ماجد محمد (صدى):
كشف لوشيسكو مدرب الهلال عن استعداد لاعبيه بقوة لاستئناف الدوري بعد توقفه إثر أزمة كورونا.
وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي للحديث عن استعدادات الفريق لاستكمال الموسم إن الكل تضرر من فترة الإيقاف التي حدثت بسبب كورونا.
وتابع رازفان: "ما حدث بسبب كورونا لم يكن أمراً عادياً، لم يسبق وأن حدث شيء كهذا، لكن ما رأيته من المجموعة يشعرني بحماس شديد بأن عودتنا ستكون قوية وبالشكل الذي نريده".
واستكمل مدرب الهلال : "مجموعتنا تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لخوض كل مباراة بكل قوة، وهم قادرون على تحقيق ما أريد منهم".
وعن جدولة المباريات قال : "جدولة المباريات لا تعني الشيء الكثير، نحن اعتدنا على ضغط المباريات ونحب أن نخوض مباريات عديدة".
وفيما يخص نادي النصر، قال مدرب الهلال: "نعرف الطريقة التي ينتهجها النصر في مبارياته، ونحن نمتاز عنهم بكثير من الأمور منها التحكم بالكرة والخروج من الضغط بصورة ممتازة".
وعن كاريلو، قال: "كاريلو وصل لمرحلة ممتازة وسيصل خلال يومين للجاهزية الكاملة، وسنحدد أمر مشاركته خلال التدريبات القادمة".
وتابع : "صحيح بأن كاريلو وهتان عادوا متأخرين ولكنهم يتمتعون بجاهزية تامة للعودة للعب".
وأضاف : "فضلت عدم العودة لرومانيا حتى لا أفقد التركيز ولأن لدينا فرصة تاريخية للفوز بكل البطولات التي نشارك بها".