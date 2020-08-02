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شاهد.. لقطات من تأدية الحجاج لطواف الوداع في ختام مناسك الحج

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شاهد.. لقطات من تأدية الحجاج لطواف الوداع في ختام مناسك الحج

مكة المكرمة (صدى):
رصد مقطع فيديو لقطات من تأدية الحجاج لطواف الوداع في ختام مناسك الحج.

وجاءت استعدادات حجاج بيت الله، لإنهاء مناسك الحج، بأداء طواف الوداع، والانتهاء من رمي الجمرات الثلاث فى ثانى أيام التشريق، وبعدها يطبقون " العزل المنزلى " ضمن الإجراءات الطبية بعد إنهائهم المناسك، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات والتدابير الوقائية.

وكان المسجد الحرام، استقبل أفواج الحجيج عن طريق ساحة أجياد وإبراهيم الخليل لأداء النسك الأخير للحج، وهو طواف الوداع، وسط جهود تنظيمية تتكامل من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل الحاج إلى صحن المطاف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يالك من سقيم .. كيف تصار البهيم ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود صار قارب مع السيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هن ادرى بحالهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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