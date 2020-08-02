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مميزات وعيوب سيارة شانجان الصينية 

Time منذ أسبوع
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مميزات وعيوب سيارة شانجان الصينية 

وكالات (صدى):
تميزت سيارات شانجان في الصين بخاصية " اتبعني إلى المنزل " للتتبع بذلك خرائط ومعرفة معالم الطريق، حيث تفردت سيارة شانجان بسقف زجاجي بانورامي ومصابيح لقراءة الخرائط ومسند ذراع المقعد الأمامي ومقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم 60:40 وشاشة عرض المعلومات المتعددة و8 سماعات.

وامتازت بمدخل "  يو-اس-بي " ومرآة التعتيم أوتوماتيكيًا ومزيل الضباب على النافذة الخلفية بالإضافة إلى الباب الكهربائي ومرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف وأنابيب العادم مطلي بالكروم وشبك أمامي مطلي بالكروم.

واتسمت السيارة بميزات تكنولوجيا كجهاز كمبيوتر لقياس عدد الأميال وقياس الأميال المتبقية نظرًا للوقود وجهاز التحكم بمدى الإضاءة للمصابيح الأمامية ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومكيف أتوماتيكي وبلوتوث وأزرار تحكم الصوت والسرعة على عجلة القيادة، وزر بدء التشغيل وشاشة تعمل باللمس وراديو.

وحول ميزات السلامة والأمان مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق و8 وسائد هوائية ومساعد الفرامل ونظام إنذار لمنع السرقة ونظام المساعدة لتسلق التلال والمنحدرات وكاميرا الرؤية الخلفية بالإضافة إلى أجهزة استشعار أمامية وخلفية لوقوف السيارات ومراقبة ضغط الإطارات ونظام تكيفي لتثبيت السرعة والتحكم في الجر.

وتحتوي شانجان على محرك سي سي 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر بقوة 105 حصان و145 رطلا من عزم الدوران بنظام الدفع الأمامي وناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات ونظام تروس ثنائي التعشيق، كما بلغت  السرعة القصوى حوالي 180 كم لكل ساعة كما أنها تستهلك في المتوسط 6.8 لتر لكل 100 كم.

وعن العيوب، تبين أن التصميم الداخلي للسيارة غير مبتكر لايرقى ايدا لمستوى السيارات المنافسة تفتقر إلى نظام الدفع الخلفي مع عدم وجود مساعد للركن، كما شملت مقصورة سيارات شانجان على العديد من المكونات ذات الجودة المنخفضة، لا تتوفر قطع الغيار الخاصة بها بكثرة في الأسواق.

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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