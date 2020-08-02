هجوم حاد من الأخ غير الشقيق لأوباما على الرئيس السابق:«قاسٍ ولا يرحم» 

واشنطن (صدى):
وكشف الأخ غير الشقيق لـ باراك أوباما عن صفات الرئيس الأمريكي السابق، قائلا إنه بارد وقاسٍ ولا يرحم، موضحا أن باراك أوباما منذ أن أصبح ثريًا تكبر على الجميع.
وأضاف مالك أوباما: ما رأيته هو شخص أراد من الجميع أن يقدسه لما وصل إليه، لكني لم ولن أفعل ذلك، داعما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات عام 2016 أمام هيلاري كلينتون؛ قائلا:" ما زلت أؤيد ترامب 110%، إنه ليس رجلًا مزيفًا، إنه جريء ولا يخاف وهو صعب المراس ".
وقام مالك بتأليف كتاب جديد بعنوان: الأخ الكبير السيئ من كينيا، يوثق فيه الخلافات العائلية بين بينه وبين أخيه غير الشقيق باراك.
وقال مالك: لقد خضنا قتالًا كبيرًا على الهاتف لأنه لم يكن يريد دعم المؤسسة وأصر على إغلاقها، وفي تلك المحادثة التي جاءت في وقت متأخر من الليل، هدد بقطع العلاقات معي إذا تابعت الفكرة.