مواطنون يدعمون عايض يوسف بعد التنمر عليه «فيديو»

أميرة خالد (صدى):
أصبح الفنان عايض يوسف حديث مواطني المملكة خلال الساعات الماضية بعد خروجه عن صمته بالحديث عن التنمر الذي يتعرض له والهجوم عليه من جانب الجمهور.
وظهر الفنان عايض يوسف في مقطع فيديو يتحدث عما يتعرض له، قائلا إنه فكر في إغلاق حساباته في السوشال ميديا، مما دفع عدد كبير من المواطنين لدعمه في موقفه.
ودشن مواطنون هاشتاق " كلنا عايض يوسف " عبر منصات التواصل الاجتماعي، لرفض تفكيره في إغلاق حساباته رافعين شعار أنهم ضد التنمر وسيدعمونه.
وقال عايض إنه من حق كل شخص أن ينتقد ويقول ما يريد في حدود الأدب، لافتا:" الموضوع تكرر أكثر من مرة خصوصًا آخر 4 شهور وصار الوضع مخيف لدرجة فكرت أقفل حسابات كلها فكرت إني أطلع خلاص ".
ولفت عايض:" أنا الحمد لله حققت إنجازات حلوة سواء لنفسي أو سواء حتى على المستوى الوطني انا في اليوم العالمي للغة العربية شاركت باليونسكو ممثل للسعودية ووقفت قدام خادم الحرمين الشريفين مرتين وأكيد إنو شخص ما رشحوه لهذه الأماكن إلا لأنه يستحق ".
وتابع عايض:" كمية الهجمات اللي تيجي على هاشتاج ما تحس إنه مدفوع.. ولا ويش السالفة.. كلام كبير بيجيلي إنه كن ناجح في محاربة و .. و.. بس أنا عندي أهل لو تطرق الموضوع للأهل أمي او إخواني يقرأوا أي حاجة زي كده أنا عادي متعود لكن إيش ذنبهم هما انا ما اقول كل الناس كرهتني بالعكس الدامين كثير واللي بيحبوني كتير ومحبة الناس والقبول شيء من الله ".