الأعداد السابقة للصحيفة

«الدويش» يٌعلق على ارتكاب النصر لمخالفة جسيمة قبل استئناف الدوري

Time منذ ساعتين
Views 2469
«الدويش» يٌعلق على ارتكاب النصر لمخالفة جسيمة قبل استئناف الدوري

ماجد محمد (صدى):
تحدثت تقارير صحفية عن ارتكاب النصر لمخالفة جسيمة فيما يخص تسجيل اللاعب البرازيلي مايكون في نظام الـ TMS، حيث قيل إن العالمي تمت مجاملته.

وعلق القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش على هذا الأمر قائلًا عبر حسابه في "تويتر" :"اللاعب المُعار يُسجل إعارة فإذا اتفق الناديان على انتقاله، تتغير صفته إلى انتقال وليس تسجيلًا جديدًا، نظام tms لا يقبل التسجيل الجديد خارج فترتي التسجيل وهذا بالنسبة لـ مايكون".

وأضاف الدويش: "لو كان لـ النصر استثناء في نظام TMS لسجل اللاعبين المنتقلين إليه مثل عبدالفتاح عسيري، امسحوا دموعكم فلا استثناء ولا دعم ملياري".

ويستعد نادي النصر، لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد جاره الهلال يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يالك من سقيم .. كيف تصار البهيم ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود صار قارب مع السيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هن ادرى بحالهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

أخر الأخبار

شاهد.. أمطار رعدية تقتلع الأشجار في نجران
شاهد.. أمطار رعدية تقتلع الأشجار في نجران
Time منذ 5 دقائق Views 1133
وظيفة إدارية شاغرة في نادي وج الرياضي بالطائف 
وظيفة إدارية شاغرة في نادي وج الرياضي بالطائف 
Time منذ 23 دقيقة Views 1365
زواج في زمن الكورونا
زواج في زمن الكورونا
Time منذ 36 دقيقة Views 412
النمور تتدخل لانقاذ العقاب من الافعى التي تخنقه
النمور تتدخل لانقاذ العقاب من الافعى التي تخنقه
Time منذ 37 دقيقة Views 583
وش عرفها بالاضحية
وش عرفها بالاضحية
Time منذ 37 دقيقة Views 352
8 فوائد صحية للفراولة أبرزها تقوية المناعة 
8 فوائد صحية للفراولة أبرزها تقوية المناعة 
Time منذ 41 دقيقة Views 1220
شاهد.. شلالات شمال الحبلة ترسم لوحة فنية ساحرة جنوب أبها
شاهد.. شلالات شمال الحبلة ترسم لوحة فنية ساحرة جنوب أبها
Time منذ 51 دقيقة Views 1792
«المولد» يعود لتدريبات الاتحاد بعد رحيله دون إذن أمس
«المولد» يعود لتدريبات الاتحاد بعد رحيله دون إذن أمس
Time منذ ساعة Views 1795
قائد قوات أمن الحج: «لم يتمكن أحد من الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح» (فيديو)
قائد قوات أمن الحج: «لم يتمكن أحد من الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح» (فيديو)
Time منذ ساعة Views 1647
وزير التعليم يكلّف عدداً من الملحقين الثقافيين في عدة دول من بينهم ثلاث سيدات 
وزير التعليم يكلّف عدداً من الملحقين الثقافيين في عدة دول من بينهم ثلاث سيدات 
Time منذ ساعة Views 1870