«الدويش» يٌعلق على ارتكاب النصر لمخالفة جسيمة قبل استئناف الدوري

ماجد محمد (صدى):
تحدثت تقارير صحفية عن ارتكاب النصر لمخالفة جسيمة فيما يخص تسجيل اللاعب البرازيلي مايكون في نظام الـ TMS، حيث قيل إن العالمي تمت مجاملته.
وعلق القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش على هذا الأمر قائلًا عبر حسابه في "تويتر" :"اللاعب المُعار يُسجل إعارة فإذا اتفق الناديان على انتقاله، تتغير صفته إلى انتقال وليس تسجيلًا جديدًا، نظام tms لا يقبل التسجيل الجديد خارج فترتي التسجيل وهذا بالنسبة لـ مايكون".
وأضاف الدويش: "لو كان لـ النصر استثناء في نظام TMS لسجل اللاعبين المنتقلين إليه مثل عبدالفتاح عسيري، امسحوا دموعكم فلا استثناء ولا دعم ملياري".
ويستعد نادي النصر، لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد جاره الهلال يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.