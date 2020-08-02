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الحج: سيخضع الحجاج لفحص طبي بعد انتهاء المناسك
منذ 3 ساعات
1698
1
مكة المكرمة (صدى):
أوضح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح سليمان؛ موقف الحجاج بعد انتهاء مناسك الحج خلال هذا الموسم .
وقال نائب وزير الحج عبر تصريحات تلفزيونية: "بعد انتهاء مناسك الحج سيخضع الحجاج للفحص الطبي"
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