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الخرج تتصدر حالات الإصابة بكورونا في الرياض

Time منذ ساعتين
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الخرج تتصدر حالات الإصابة بكورونا في الرياض

الرياض (صدى):
واصلت الرياض تسجيل إصابات بفيروس كورونا منخفضة؛ حيث بلغت إصابات اليوم 94 حالة فقط.

وبلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 56,532 حالة؛ فيما سجلت الخرج اليوم 30 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها وادي الدواسر 8 حالات، أما المجمعة والزلفي فقد تم رصد 7 حالات، بعدها 6 حالات في الدرعية، ثم 5 حالات في السليل، ثم 4 في حوطة بني تميم وعفيف، وأخيراً رصد حالتين في الدلم والمزاحمية والدوادمي.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 336 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 56,429 حالة تعافٍ، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 888 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يالك من سقيم .. كيف تصار البهيم ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود صار قارب مع السيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هن ادرى بحالهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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