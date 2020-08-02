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ظهور القمر الأحدب اليوم بالقرب من كوكب زحل

Time منذ 3 ساعات
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ظهور القمر الأحدب اليوم بالقرب من كوكب زحل

جدة (صدى):
يظهر اليوم الأحد ثالث يوم عيد الأضحى المبارك وقوع القمر الأحدب، بالقرب من كوكب زحل، حيث يظهر ذلك بالعين المجردة والتي تعد فرصة مثالية للتصوير.

و أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد آل زاهرة، بأن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

وقال أبو زاهرة بأن زحل يعرف بسيد الخواتم بسبب نظام حلقاته الرائع، والتي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر، وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط، وعلى عكس الكواكب الصخرية عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، فإن زحل لا يمتلك سطحا صلبا يمكن الوقوف عليه".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يالك من سقيم .. كيف تصار البهيم ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود صار قارب مع السيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هن ادرى بحالهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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