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شرطة الرياض تلقي القبض على 3 مواطنين عطلوا أجهزة الصرف الآلي

Time منذ 3 ساعات
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شرطة الرياض تلقي القبض على 3 مواطنين عطلوا أجهزة الصرف الآلي

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين بعد أن تسسبوا في تعطيل أجهزة الصرف الآلي بهدف الإستيلاء على الأموال بعد مغادرة المستخدمين.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن القبض على ( ثلاثة مواطنين ، في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب ( 4 ) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يالك من سقيم .. كيف تصار البهيم ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود صار قارب مع السيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هن ادرى بحالهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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