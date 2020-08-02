شرطة الرياض تلقي القبض على 3 مواطنين عطلوا أجهزة الصرف الآلي

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين بعد أن تسسبوا في تعطيل أجهزة الصرف الآلي بهدف الإستيلاء على الأموال بعد مغادرة المستخدمين.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن القبض على ( ثلاثة مواطنين ، في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب ( 4 ) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.