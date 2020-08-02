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بالصور.. إنقاذ طفل ومقيم من الغرق بالجبيل

Time منذ 4 ساعات
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بالصور.. إنقاذ طفل ومقيم من الغرق بالجبيل

الرياض (صدى):
تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود اليوم الأحد من إنقاذ طفلاً هندياً ومقيماً يمنياً من الغرق في الجبيل .

وأظهرت صور الطفل والمقيم وهما يتلقيان العلاج اللازم وإطمئنان قيادات حرس الحدود على صحتهما .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يالك من سقيم .. كيف تصار البهيم ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود صار قارب مع السيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هن ادرى بحالهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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