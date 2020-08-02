خاصية لإنهاء إزعاج محادثات الـ «واتس آب» بصورة نهائية

وكالات (صدى):
قالت تقراير بأن منصة " واتس آب" المملوكة لشركة "فيسبوك"، ستسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي إزعاج، حيث يمكن أن يساعد التحديث الجديد بكتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة بصورة نهائية وإلى الأبد.
وأوضحت التقارير بأنه سيتم اعتماد تلك التقنيات الجديدة عبر "واتسآب" في النسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".
وستستمح "واتسآب" تحديد المدة التي يمكن من خلالها كتم أي إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات لمدد تبدأ من 8 ساعات وتصل إلى عام كامل، وتم إضافة أيقونة "دائمًا" إلى تلك المدد بحيث يتم كتم الإشعارات بصورة نهائية كاملة.