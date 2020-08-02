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خاصية لإنهاء إزعاج محادثات الـ «واتس آب» بصورة نهائية

Time منذ 4 أيام
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خاصية لإنهاء إزعاج محادثات الـ «واتس آب» بصورة نهائية

وكالات (صدى):
قالت تقراير بأن منصة " واتس آب" المملوكة لشركة "فيسبوك"، ستسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي إزعاج، حيث يمكن أن يساعد التحديث الجديد بكتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة بصورة نهائية وإلى الأبد.

وأوضحت التقارير بأنه سيتم اعتماد تلك التقنيات الجديدة عبر "واتسآب" في النسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

وستستمح "واتسآب" تحديد المدة التي يمكن من خلالها كتم أي إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات لمدد تبدأ من 8 ساعات وتصل إلى عام كامل، وتم إضافة أيقونة "دائمًا" إلى تلك المدد بحيث يتم كتم الإشعارات بصورة نهائية كاملة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
الحكم
وهل نصب اردوغان نفسه وكيلا عن الليبيين ام انه يعتبر ليبيا جز من اراضيه
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
اعفاء رئيس لجنة الحكام بكيفك يالسويكت والافضل تضل ساكت لان زمن الدفع الرباعي راح وانتهت مسرحيته ولغة الحكم المحلي راحت عليك وكفاية مهازل اللعب صح وانتبه لفريقك ولاتشحنون الاعبين قبل كل مباراه ممكن نقول بدات الطريق الصحيح ولغة البكاء على اللبن المسكوب اسطوانه قديمه ممكن تنفع بزمن طفها واللحقها وزمن ملعب الصايغ حاليا تقنيه تكشف الاعيب البكايه واعتراضات الملاكم تايسون والذي تسبب بضربة الجزاء برزيليو لاتضع كارثية الاهداف الذي ولجت مرماك بالتحكيم واعترف بتقصيرك بالاداره ممكن تنجح باداره صفقات لكن الادارة لها عقل حكيم مثل الامير فيصل بن عبدالرحمن بن سعود رجل رزين وعاقل ويعرف كيف يدير النادي مو هياط اذا لكم منافسه للزعيم فهي بالهياط الطقطقه نعترف مانقدر عليها لانها لكم نحن لنا المنصات والتتويج فقط
الحكم
حزب الله هو المستفيد الاوحد من تخزين نيترات الامونيوم له سوابق في تخزين واستعمال المتفجرات والمفرقعات
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
هذا عذر الفقراويه الحالميه ماعندهم الا ينجلدون بالرباعيه والخماسية وياكلون هواء وماعندهم الا مقولة الزعيق والطواقى هذا حدهم الطرطره وانا اشرح الزعيق انتم من الفتوها وهى ممكن نتقبلها نزعق على رؤوسكم فتنحي لزعيمكم واذا طواقى نمشى معكم فهى فوق رؤرسكم تاج غصب عنكم ويلبسها كل فقراوي طلعنا عن المود فالنا الدوري ونظمه مع كاس اسيا وغيرنا يشتعل كدرا

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