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«الصحة»: تسجيل 1357 حالة جديدة بكورونا
منذ 13 دقيقة
1334
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 1357 حالة جديدة بكورونا ، وتعافي 2533حالة جديدة ولله الحمد .
كما أكدت وفاة 30 حالة رحمهم الله ، فيما لم تسجل المشاعر المقدسة أي حالات إصابة بالفيروس .
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
.👍. شـــي جـــــيد جــــــداٌ .👍.
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
ابوبدر
عموما حياة اهل الخراب. اخرتها كل واحد ماسك شيء على الثاني يعني كل واحد من اهل الخراب ماسك على غيره منهم فضايح وبلاوي ولمن يخلصون من بعضهم كل واحد يرجع يهدد الثاني. يارب لا تبلانا
. راعــي الـددســـن .
👍. معلـومات جــيده و مفـــيده .👍
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