دليل إرشادي لجميع الإجراءات الإحترازية خلال المباريات المتبقية من الموسم الكروي

ماجد محمد (صدى):
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن دليل إرشادي شامل يحتوي على كل الإجراءات والاحتياطات التي سيتم تطبيقها خلال المباريات الـ 64 المتبقية من الموسم الكروي، بدءاً من وصول اللاعبين إلى ملعب المباراة مروراً بغرف الملابس وتمارين الإحماء وانتهاءً بوقت المباراة نفسها ومغادرة الملعب.
وقالت تقارير بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية دقيقة منذ اللحظة الأولى لوصول اللاعبين إلى الملعب المستضيف للمباراة، إذ سيصل كل فريق في حافلات متعددة جميعها معقمة بشكلٍ كامل وفي أوقات مختلفة عن الفريق الآخر، كما أن نقطة الوصول ستكون في مناطق منفصلة، أما غرف الملابس فسيتم تعقيمها قبل وبعد وصول الفريقين وكذلك بين الشوطين.
ومن جهة أخرى ، سيتقيد اللاعبون بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل غرف تغيير الملابس، كما سيلتزم الموجودون بجوار وداخل غرف الملابس بتجنب الازدحام، وسيتجنب جميع الموجودين بما فيهم اللاعبون المصافحة، ويوصى بالدليل الإرشادي خلال فترة الإحماء قبل المباريات بدخول الأفراد المصرح لهم فقط إلى منطقة الملعب المستضيف للمباراة، وفيما يخص الأفراد المتواجدين خارج حدود المستطيل الأخضر، فسيتوجب على المدربين وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية وحكام الفار ارتداء الكمامات طوال الوقت، فضلا عن مسؤولي الوسائل الإعلامية الذي سيطبق عليهم التباعد الإجتماعي .