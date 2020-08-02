الأعداد السابقة للصحيفة

دليل إرشادي لجميع الإجراءات الإحترازية خلال المباريات المتبقية من الموسم الكروي

Time منذ 15 دقيقة
Views 1332
دليل إرشادي لجميع الإجراءات الإحترازية خلال المباريات المتبقية من الموسم الكروي

ماجد محمد (صدى):
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن دليل إرشادي شامل يحتوي على كل الإجراءات والاحتياطات التي سيتم تطبيقها خلال المباريات الـ 64 المتبقية من الموسم الكروي، بدءاً من وصول اللاعبين إلى ملعب المباراة مروراً بغرف الملابس وتمارين الإحماء وانتهاءً بوقت المباراة نفسها ومغادرة الملعب.

وقالت تقارير بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية دقيقة منذ اللحظة الأولى لوصول اللاعبين إلى الملعب المستضيف للمباراة، إذ سيصل كل فريق في حافلات متعددة جميعها معقمة بشكلٍ كامل وفي أوقات مختلفة عن الفريق الآخر، كما أن نقطة الوصول ستكون في مناطق منفصلة، أما غرف الملابس فسيتم تعقيمها قبل وبعد وصول الفريقين وكذلك بين الشوطين.

ومن جهة أخرى ، سيتقيد اللاعبون بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل غرف تغيير الملابس، كما سيلتزم الموجودون بجوار وداخل غرف الملابس بتجنب الازدحام، وسيتجنب جميع الموجودين بما فيهم اللاعبون المصافحة، ويوصى بالدليل الإرشادي خلال فترة الإحماء قبل المباريات بدخول الأفراد المصرح لهم فقط إلى منطقة الملعب المستضيف للمباراة، وفيما يخص الأفراد المتواجدين خارج حدود المستطيل الأخضر، فسيتوجب على المدربين وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية وحكام الفار ارتداء الكمامات طوال الوقت، فضلا عن مسؤولي الوسائل الإعلامية الذي سيطبق عليهم التباعد الإجتماعي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
.👍. شـــي جـــــيد جــــــداٌ .👍.
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
ابوبدر
عموما حياة اهل الخراب. اخرتها كل واحد ماسك شيء على الثاني يعني كل واحد من اهل الخراب ماسك على غيره منهم فضايح وبلاوي ولمن يخلصون من بعضهم كل واحد يرجع يهدد الثاني. يارب لا تبلانا
. راعــي الـددســـن .
👍. معلـومات جــيده و مفـــيده .👍

أخر الأخبار

فيديو مرعب لقائد شاحنة قفز رجل ملطخ بالماء عليها وطلب توقفه !
فيديو مرعب لقائد شاحنة قفز رجل ملطخ بالماء عليها وطلب توقفه !
Time منذ دقيقتين Views 43
إخماد حريق في مستودعين بحي المصانع بالرياض
إخماد حريق في مستودعين بحي المصانع بالرياض
Time منذ 8 دقائق Views 1272
«الصحة»: تسجيل 1357 حالة جديدة بكورونا
«الصحة»: تسجيل 1357 حالة جديدة بكورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 1332
دليل إرشادي لجميع الإجراءات الإحترازية خلال المباريات المتبقية من الموسم الكروي
دليل إرشادي لجميع الإجراءات الإحترازية خلال المباريات المتبقية من الموسم الكروي
Time منذ 15 دقيقة Views 1332
روان بن حسين تتوعد محامي وجه اتهامات لها : سأتخذ الإجراء المناسب ضد "النينجا "!
روان بن حسين تتوعد محامي وجه اتهامات لها : سأتخذ الإجراء المناسب ضد "النينجا "!
Time منذ 17 دقيقة Views 6
بالفيديو.. راشد الماجد يغني للفنانة نوال الكويتية قبل 35 عام
بالفيديو.. راشد الماجد يغني للفنانة نوال الكويتية قبل 35 عام
Time منذ 23 دقيقة Views 1201
تشييع جثمان المصارير أحد أفراد قوات المجاهدين وذلك بعد وفاته بعد مشاركته في الحج
تشييع جثمان المصارير أحد أفراد قوات المجاهدين وذلك بعد وفاته بعد مشاركته في الحج
Time منذ 29 دقيقة Views 1761
بالفيديو .. سيول عارمة في ظهران الجنوب إثر هطول الأمطار
بالفيديو .. سيول عارمة في ظهران الجنوب إثر هطول الأمطار
Time منذ 36 دقيقة Views 1498
بالفيديو.. «الزعاق» يكشف القراءات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة
بالفيديو.. «الزعاق» يكشف القراءات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة
Time منذ 42 دقيقة Views 1853
لاعب بيراميدز المصري يقترب من صفوف برشلونة
لاعب بيراميدز المصري يقترب من صفوف برشلونة
Time منذ 52 دقيقة Views 1605