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بالفيديو.. راشد الماجد يغني للفنانة نوال الكويتية قبل 35 عام

Time منذ يومين
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بالفيديو.. راشد الماجد يغني للفنانة نوال الكويتية قبل 35 عام

أميرة خالد (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع للفنان راشد الماجد في طفولته وهو يغني “حبيت حبيت اللي ما يستاهل”، للمطربة نوال الكويتية، أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني.

وأظهر المقطع “الماجد” الذي يعود إلى ما قبل 35 عاما – من خلال أحد البرامج الموجهة للأطفال وكان هو أحد المشاركين فيه بصوته، وكان هذا البرنامج يُعرض على التلفزيون البحريني.

وأثنى المتابعون على صوت الفنان، وموهبته التي يتمتع بها منذ الصغر، حيث استطاع أن يجذب الأطفال الصغار لأغنيته حيث قاموا يتراقصون حوله على أغنيته.

وكشف المقطع الفنان حيث بدى بشكل مختلف تمامًا، وبملامح بعيدة كل البعد عن شكله الحالي، فيما قال البعض إنه شخص “تقيل من يومه” أي أنه يتمتع برزانة ورجاحة عقل.

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د محمد ماجد بخش
52% نسبة لا يستهان لها وهي درجة الآلاف من خريجي الثانوية في السبعينات والثمانينيات عندما كانت الجامعات تقبل خريجي تقدير مقبول وأصبحوا بعد الابتعاث والدراسات العليا روادا ويشار إليهم بالبنان
د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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