بالفيديو.. راشد الماجد يغني للفنانة نوال الكويتية قبل 35 عام

أميرة خالد (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع للفنان راشد الماجد في طفولته وهو يغني “حبيت حبيت اللي ما يستاهل”، للمطربة نوال الكويتية، أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني.
وأظهر المقطع “الماجد” الذي يعود إلى ما قبل 35 عاما – من خلال أحد البرامج الموجهة للأطفال وكان هو أحد المشاركين فيه بصوته، وكان هذا البرنامج يُعرض على التلفزيون البحريني.
وأثنى المتابعون على صوت الفنان، وموهبته التي يتمتع بها منذ الصغر، حيث استطاع أن يجذب الأطفال الصغار لأغنيته حيث قاموا يتراقصون حوله على أغنيته.
وكشف المقطع الفنان حيث بدى بشكل مختلف تمامًا، وبملامح بعيدة كل البعد عن شكله الحالي، فيما قال البعض إنه شخص “تقيل من يومه” أي أنه يتمتع برزانة ورجاحة عقل.