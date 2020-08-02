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تشييع جثمان المصارير أحد أفراد قوات المجاهدين وذلك بعد وفاته بعد مشاركته في الحج

Time منذ 28 دقيقة
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تشييع جثمان المصارير أحد أفراد قوات المجاهدين وذلك بعد وفاته بعد مشاركته في الحج

الرياض (صدى):
بعد وفاته أمس في حادث مروري أدى أهالي مركز الحيانية بحوطة بني تميم، صلاة الجنازة على رجل الأمن مناحي زامل عبدالله المصارير ، وذلك بحضور مدير المهمات ومساعد المدير العام للمجاهدين اللواء خالد الحسيني.

وتوفي الفقيد “زامل المصارير” في طريق عودته إلى الحيانية بعد مشاركته في مهمة الحج، حيث وقع له الحادِث؛ ما أدى لوفاته، ووفقاً لصحيفة “سبق” فقد تمت الصلاة عليه ودفنه أمس السبت في مقبرة الحيانية، بحضور عدد من زملائه.

و نقل اللواء خالد الحسيني تعازي قيادة المجاهدين لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، حيث عبرت أسرة الفقيد عن تقديرهم لوقوف قيادة المجاهدين معهم في المصاب، لافتين إلى أن ذلك كان له الأثر في التخفيف عنهم.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
.👍. شـــي جـــــيد جــــــداٌ .👍.
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
ابوبدر
عموما حياة اهل الخراب. اخرتها كل واحد ماسك شيء على الثاني يعني كل واحد من اهل الخراب ماسك على غيره منهم فضايح وبلاوي ولمن يخلصون من بعضهم كل واحد يرجع يهدد الثاني. يارب لا تبلانا
. راعــي الـددســـن .
👍. معلـومات جــيده و مفـــيده .👍

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