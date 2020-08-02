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بالفيديو.. «الزعاق» يكشف القراءات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1853
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بالفيديو.. «الزعاق» يكشف القراءات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة

الرياض (صدى):
أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأحد أن مقياس درجة الحرارة في السيارة يكون تقريبي وليس تحقيقي .

وقال "الزعاق " في فيديو له انه يجب الإنتظار قليلاً بعد ركوب السيارة لمعرفة درجة الحرارة الصحيحة لأن المعايير للسيارة المتحركة وليست المتوقفة .

وأشار ان درجة الحرارة الحقيقية تكون بعد 20 دقيقة من حركة السيارة، لأن الحرارة تكون في احتباس أثناء توقفها مما يؤثر على قراءتها ، وكذلك لا يؤخذ بالقراءة حال ارتداد السيارة لأن عدم استقرار الموتور يؤثر على حساس القراءة .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
.👍. شـــي جـــــيد جــــــداٌ .👍.
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
ابوبدر
عموما حياة اهل الخراب. اخرتها كل واحد ماسك شيء على الثاني يعني كل واحد من اهل الخراب ماسك على غيره منهم فضايح وبلاوي ولمن يخلصون من بعضهم كل واحد يرجع يهدد الثاني. يارب لا تبلانا
. راعــي الـددســـن .
👍. معلـومات جــيده و مفـــيده .👍

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