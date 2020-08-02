الأعداد السابقة للصحيفة

ماوريسيو بوكيتينو يكشف ما قصده بتصريحات اعتبرها البعض مهينة لبرشلونة

Time منذ ساعة
Views 1427
ماوريسيو بوكيتينو يكشف ما قصده بتصريحات اعتبرها البعض مهينة لبرشلونة

وكالات (صدى):
بعد إنقضاء عامين على تصريحاته تجاه برشلونة فسر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تلك التصريحات والتي قال فيها في العام 2018 بإنه يفضل العمل في مزرعة، على تدريب برشلونة، وقبل أيام قال إنه سيرفض تدريب برشلونة، احترامًا لمسيرته مع إسبانيول، بأنه لا يقصد إهانة الفريق.

وقال بوكيتينو بأنه لم يقصد إهانة برشلونة، وعلى البعض أن يفهم تصريحاتي جيدًا، مضيفا، بأنه عندما صرحت بذلك كنت مدربًا لتوتنهام وأحترم فريقي كثيرًا، وفي ذلك الوقت التقيت مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، لأن أطفالنا في نفس المدرسة، وتحدثنا 5 دقائق“.

وأردف المدرب السابق لتوتنهام وإسبانيول:"أدى ذلك إلى شائعات حول تدريبي برشلونة، لذلك تصريحاتي كانت لحسم الجدل تمامًا، ولم أقصد التقليل من شأن أو عدم احترام برشلونة" مشددا الآن لا يمكنني قول ذلك، لست متعجرفًا، ولم أحبذ الإدلاء بتصريحات من هذا القبيل، كما أننا أحب إسبانيول الفريق الذي جعلني مدربًا لي اسم“.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
.👍. شـــي جـــــيد جــــــداٌ .👍.
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
ابوبدر
عموما حياة اهل الخراب. اخرتها كل واحد ماسك شيء على الثاني يعني كل واحد من اهل الخراب ماسك على غيره منهم فضايح وبلاوي ولمن يخلصون من بعضهم كل واحد يرجع يهدد الثاني. يارب لا تبلانا
. راعــي الـددســـن .
👍. معلـومات جــيده و مفـــيده .👍

أخر الأخبار

خاصية لإنهاء إزعاج محادثات الـ «واتس آب» بصورة نهائية
خاصية لإنهاء إزعاج محادثات الـ «واتس آب» بصورة نهائية
Time منذ ثانيتين Views 999
فيديو مرعب لقائد شاحنة قفز رجل ملطخ بالماء عليها وطلب توقفه !
فيديو مرعب لقائد شاحنة قفز رجل ملطخ بالماء عليها وطلب توقفه !
Time منذ دقيقة Views 21
إخماد حريق في مستودعين بحي المصانع بالرياض
إخماد حريق في مستودعين بحي المصانع بالرياض
Time منذ 8 دقائق Views 1260
«الصحة»: تسجيل 1357 حالة جديدة بكورونا
«الصحة»: تسجيل 1357 حالة جديدة بكورونا
Time منذ 12 دقيقة Views 1329
دليل إرشادي لجميع الإجراءات الإحترازية خلال المباريات المتبقية من الموسم الكروي
دليل إرشادي لجميع الإجراءات الإحترازية خلال المباريات المتبقية من الموسم الكروي
Time منذ 14 دقيقة Views 1327
روان بن حسين تتوعد محامي وجه اتهامات لها : سأتخذ الإجراء المناسب ضد "النينجا "!
روان بن حسين تتوعد محامي وجه اتهامات لها : سأتخذ الإجراء المناسب ضد "النينجا "!
Time منذ 17 دقيقة Views 0
بالفيديو.. راشد الماجد يغني للفنانة نوال الكويتية قبل 35 عام
بالفيديو.. راشد الماجد يغني للفنانة نوال الكويتية قبل 35 عام
Time منذ 22 دقيقة Views 1198
تشييع جثمان المصارير أحد أفراد قوات المجاهدين وذلك بعد وفاته بعد مشاركته في الحج
تشييع جثمان المصارير أحد أفراد قوات المجاهدين وذلك بعد وفاته بعد مشاركته في الحج
Time منذ 28 دقيقة Views 1755
بالفيديو .. سيول عارمة في ظهران الجنوب إثر هطول الأمطار
بالفيديو .. سيول عارمة في ظهران الجنوب إثر هطول الأمطار
Time منذ 35 دقيقة Views 1494
بالفيديو.. «الزعاق» يكشف القراءات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة
بالفيديو.. «الزعاق» يكشف القراءات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة
Time منذ 42 دقيقة Views 1852