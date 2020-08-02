ماوريسيو بوكيتينو يكشف ما قصده بتصريحات اعتبرها البعض مهينة لبرشلونة

وكالات (صدى):
بعد إنقضاء عامين على تصريحاته تجاه برشلونة فسر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تلك التصريحات والتي قال فيها في العام 2018 بإنه يفضل العمل في مزرعة، على تدريب برشلونة، وقبل أيام قال إنه سيرفض تدريب برشلونة، احترامًا لمسيرته مع إسبانيول، بأنه لا يقصد إهانة الفريق.
وقال بوكيتينو بأنه لم يقصد إهانة برشلونة، وعلى البعض أن يفهم تصريحاتي جيدًا، مضيفا، بأنه عندما صرحت بذلك كنت مدربًا لتوتنهام وأحترم فريقي كثيرًا، وفي ذلك الوقت التقيت مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، لأن أطفالنا في نفس المدرسة، وتحدثنا 5 دقائق“.
وأردف المدرب السابق لتوتنهام وإسبانيول:"أدى ذلك إلى شائعات حول تدريبي برشلونة، لذلك تصريحاتي كانت لحسم الجدل تمامًا، ولم أقصد التقليل من شأن أو عدم احترام برشلونة" مشددا الآن لا يمكنني قول ذلك، لست متعجرفًا، ولم أحبذ الإدلاء بتصريحات من هذا القبيل، كما أننا أحب إسبانيول الفريق الذي جعلني مدربًا لي اسم“.