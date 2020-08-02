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مغادرة ضيوف الرحمن غدا الإثنين إلى 8 وجهات

Time منذ ساعة
Views 1974
مغادرة ضيوف الرحمن غدا الإثنين إلى 8 وجهات

مكة المكرمة (صدى):
كشفت تقارير بأن البدء في نقل ضيوف الرحمن ، من خلال الرحلات الجوية سيكون غدا الإثنين ، ليعودوا إلى وجهتهم مرة أخرى بعد أداء مناسك الحج.

وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور، بأن الحجاج أدوا مناسك الحج هذا العام بيسر وسهولة وسط منظومة متكاملة من الخدمات، واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة حثيثة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل.

وتابع فؤاد نور بأن الجميع حسب التوجيه الكريم نحن وجميع القطاعات بالوجود في كافة مواقعنا التشغيلية في المشاعر المقدسة والمطارات، بكامل الطاقات والاستعداد لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات، كاشفا عن عدد رحلات الحجاج لهذا العام والتي بلغت 25 رحلة للقدوم والمغادرة، وذلك من وإلى الوجهات التالية: الرياض، المدينة المنورة، الوجه، الدمام، القصيم، أبها، جيزان، تبوك، حيث تبدأ مغادرة الرحلات صباح غد.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
.👍. شـــي جـــــيد جــــــداٌ .👍.
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
ابوبدر
عموما حياة اهل الخراب. اخرتها كل واحد ماسك شيء على الثاني يعني كل واحد من اهل الخراب ماسك على غيره منهم فضايح وبلاوي ولمن يخلصون من بعضهم كل واحد يرجع يهدد الثاني. يارب لا تبلانا
. راعــي الـددســـن .
👍. معلـومات جــيده و مفـــيده .👍

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