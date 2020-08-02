الأعداد السابقة للصحيفة

القمر الصناعي يكشف غرق حاملة طائرات «تدريبية» إيرانية خارج ميناء «بندر عباس»

Time منذ ساعة
Views 1837
Comment 2
القمر الصناعي يكشف غرق حاملة طائرات «تدريبية» إيرانية خارج ميناء «بندر عباس»

وكالات (صدى):
كشفت مقاطع غرق نموذجاً بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات أميركية من فئة “نيميتز” صنعته إيران خارج ميناء “بندر عباس” مباشرة بعد استخدامه في تدريبات مناورات بحرية جرت قبل أيام.

وأوضحت الصور التي إلتقطها القمر الصناعي ونشرتها مؤسستا “أورا أنتل” و”كريس بيغرز” الاستخباراتية البحثية، البارجة وقد انقلبت لتستقر على أحد جانبيها فيما انغمر نصف سطحها في الماء.

وكان “الحرس الثوري الإيراني” قد نشر مؤخراً لقطات جديدة للبارجة بالحجم الطبيعي تتعرض لهجوم من قبل عدد من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية المضادة للسفن التي تطلقها الشاحنات وصواريخ كروز المضادة للسفن التي تطلقها القوارب وطائرات الهليكوبتر “جريت رانجر”، والصواريخ غير الموجهة التي تطلقها القوارب السريعة، والألغام التي تزرعها الضفادع البشرية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
.👍. شـــي جـــــيد جــــــداٌ .👍.
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
نجاة محمد
يا حليل البنات ايش راح يقولون عن نفسهم الأن اما راشد كاتغير خدودة مكلبظة
ابوبدر
عموما حياة اهل الخراب. اخرتها كل واحد ماسك شيء على الثاني يعني كل واحد من اهل الخراب ماسك على غيره منهم فضايح وبلاوي ولمن يخلصون من بعضهم كل واحد يرجع يهدد الثاني. يارب لا تبلانا
. راعــي الـددســـن .
👍. معلـومات جــيده و مفـــيده .👍

أخر الأخبار

فيديو مرعب لقائد شاحنة قفز رجل ملطخ بالماء عليها وطلب توقفه !
فيديو مرعب لقائد شاحنة قفز رجل ملطخ بالماء عليها وطلب توقفه !
Time منذ دقيقة Views 21
إخماد حريق في مستودعين بحي المصانع بالرياض
إخماد حريق في مستودعين بحي المصانع بالرياض
Time منذ 8 دقائق Views 1244
«الصحة»: تسجيل 1357 حالة جديدة بكورونا
«الصحة»: تسجيل 1357 حالة جديدة بكورونا
Time منذ 12 دقيقة Views 1327
دليل إرشادي لجميع الإجراءات الإحترازية خلال المباريات المتبقية من الموسم الكروي
دليل إرشادي لجميع الإجراءات الإحترازية خلال المباريات المتبقية من الموسم الكروي
Time منذ 14 دقيقة Views 1315
بالفيديو.. راشد الماجد يغني للفنانة نوال الكويتية قبل 35 عام
بالفيديو.. راشد الماجد يغني للفنانة نوال الكويتية قبل 35 عام
Time منذ 22 دقيقة Views 1195
تشييع جثمان المصارير أحد أفراد قوات المجاهدين وذلك بعد وفاته بعد مشاركته في الحج
تشييع جثمان المصارير أحد أفراد قوات المجاهدين وذلك بعد وفاته بعد مشاركته في الحج
Time منذ 28 دقيقة Views 1755
بالفيديو .. سيول عارمة في ظهران الجنوب إثر هطول الأمطار
بالفيديو .. سيول عارمة في ظهران الجنوب إثر هطول الأمطار
Time منذ 35 دقيقة Views 1494
بالفيديو.. «الزعاق» يكشف القراءات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة
بالفيديو.. «الزعاق» يكشف القراءات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة
Time منذ 42 دقيقة Views 1852
لاعب بيراميدز المصري يقترب من صفوف برشلونة
لاعب بيراميدز المصري يقترب من صفوف برشلونة
Time منذ 52 دقيقة Views 1598
مغادرة ضيوف الرحمن غدا الإثنين إلى 8 وجهات
مغادرة ضيوف الرحمن غدا الإثنين إلى 8 وجهات
Time منذ ساعة Views 1969