القمر الصناعي يكشف غرق حاملة طائرات «تدريبية» إيرانية خارج ميناء «بندر عباس»

وكالات (صدى):
كشفت مقاطع غرق نموذجاً بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات أميركية من فئة “نيميتز” صنعته إيران خارج ميناء “بندر عباس” مباشرة بعد استخدامه في تدريبات مناورات بحرية جرت قبل أيام.
وأوضحت الصور التي إلتقطها القمر الصناعي ونشرتها مؤسستا “أورا أنتل” و”كريس بيغرز” الاستخباراتية البحثية، البارجة وقد انقلبت لتستقر على أحد جانبيها فيما انغمر نصف سطحها في الماء.
وكان “الحرس الثوري الإيراني” قد نشر مؤخراً لقطات جديدة للبارجة بالحجم الطبيعي تتعرض لهجوم من قبل عدد من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية المضادة للسفن التي تطلقها الشاحنات وصواريخ كروز المضادة للسفن التي تطلقها القوارب وطائرات الهليكوبتر “جريت رانجر”، والصواريخ غير الموجهة التي تطلقها القوارب السريعة، والألغام التي تزرعها الضفادع البشرية.