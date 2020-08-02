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بالفيديو.. هند البلوشي توجه رسالة لـ"شخص" يحاول إبتزازها: هنشر بياناتك في حال لم تعيد حسابي

Time منذ يومين
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بالفيديو.. هند البلوشي توجه رسالة لـ"شخص" يحاول إبتزازها: هنشر بياناتك في حال لم تعيد حسابي

أميرة خالد (صدى):
وجهت الفنانة الكويتية هند البلوشي رسالة إلى متابعيها بأنها غير مسؤولة عما ينشر عبر حسابها معلنة تعرض حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" للسرقة من قبل شخص يحاول ابتزازها بهذه الطريقة لوجود خلاف شخصي بينهما.

وأوضحت البلوشي عبر حسابها "إنستغرام": "حبيت أنوه إن سنابي متهكر.. فأي شي ينشر على سنابي أنا غير مسؤولة عنه.. أو أي أحد من الفنانين أو جمهوري يوصله شي على الدايركت هذا مو أنا وأخلي مسؤوليتي التامة ولما راح يرجع سنابي رانح أبلغكم".

وتابعت الفنانة بأنه للتونيه والتأكيد أنا أدري مين هكر سنابي وبعطيه يومين إذا ما رجعلي الباسورد.. كل بياناته هتكون نازلة وراح أشتكي عليه.. وما في داعي إذا في خلاف شخصي يتم ابتزاز الشخص اللي قدامك خصوصًا إنك أنت اللي غلطان .. وماراح أقول إيش السالفة إلا لما أشوف أخرتها معاك.. واكيد هيوصلك هالفيديو".

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سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
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سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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