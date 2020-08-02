إختيار أجنحة النصر ما زال غامضا

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير بأن مدرب فريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا،ما زال قراره غامضا بشأن اختيار الأجنحة لخوض مباراته الأربعاء المقبل ضد الهلال في ديربي الرياض،في حين هناك 4 مرشحون لذلك حيث برز اسمي خالد الغنام، ويحيى الشهري في غالبية التجريبيات الخمس، فيما قدم المغربي نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى مردودًا متوسطًا، رغم إحراز موسى 3 أهداف.
وأوضحت التقارير بأن فيتوريا سيضع الشهري والغنام في مفاضلة مع أمرابط وموس، لاختيار جناحين من بينهما للمشاركة في التشكيل الأساسي لمواجهة الهلال، لافتة إلى أنه سيقيم أداء الأربعة خلال تدريبات اليوم والغد، بحس الرياضية.