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إختيار أجنحة النصر ما زال غامضا

Time منذ ساعة
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إختيار أجنحة النصر ما زال غامضا

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير بأن مدرب فريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا،ما زال قراره غامضا بشأن اختيار الأجنحة لخوض مباراته الأربعاء المقبل ضد الهلال في ديربي الرياض،في حين هناك 4 مرشحون لذلك حيث برز اسمي خالد الغنام، ويحيى الشهري في غالبية التجريبيات الخمس، فيما قدم المغربي نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى مردودًا متوسطًا، رغم إحراز موسى 3 أهداف.

وأوضحت التقارير بأن فيتوريا سيضع الشهري والغنام في مفاضلة مع أمرابط وموس، لاختيار جناحين من بينهما للمشاركة في التشكيل الأساسي لمواجهة الهلال، لافتة إلى أنه سيقيم أداء الأربعة خلال تدريبات اليوم والغد، بحس الرياضية.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
إذ اعترف الشاب في التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصريِّ والكويتيِّ علاقةٌ وَطِيدة. ....... يعني اللي يبي يثبت انه ذو مبادي ويحب اي دوله ثانيه.. او شعب ثاني.. يحرق علم بلادهم.. ويحرض الاخرين على حرق علمهم ويغريهم بالمال.. دلالة على حبه لتلك الدوله..!!؟ عش رجبا.. ترى عجبا.. شر البلية مايضحك.. 😜🙈.. ما ادري.. انا فهمت كذا.. صح.. والا خطأ..؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
.هويه ياعطيه على زوال العدوا نحن هنيه نتشرق لك وانته جوف تمعك القزعان تسعسع غطوبك لين تخومات الارض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
.هويه ياعطيه على زوال العدوا نحن هنيه نتشرق لك وانته جوف تمعك القزعان تسعسع غطوبك لين تخومات الارض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هويه ياعطيه على زوال العدوا نحن هنيه نتشرق لك وانته جوف تمعك القزعان تسعسع غطوبك ليت تخومات الارض
. راعــي الـددســـن .
قـواهــم الله وبـارك فيــهم .👍.

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