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خلفان: وزير دفاع أردوغان «مريض نفسي» موقفه مكشوف مع الإمارات !

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خلفان: وزير دفاع أردوغان «مريض نفسي» موقفه مكشوف مع الإمارات !

أبوظبي (صدى):
علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على تصريحات وزير الدفاع التركي المثيرة للإستنكار بشأن الإمارات .

وأكد " خلفان " أن هذه التصريحات العدائية دليل " مرض نفسي " لحكومة أردوغان ، قائلاً : هذا النمط من التهديدات له تفسيرات معروفة في علم النفس .

وأضاف : “بعد أن أعطى البرلمان المصري الموافقة للرئيس المصري بدحر القوات التركية إذا أقدمت إلى سرت رأينا وزير دفاع أردوغان فاقدا لصوابه ، مشيراُ إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن مدينة سرت خط أحمر وأن الموقف المصري أربك أردوغان وزبانيته .

وأضاف : أردوغان وحكومته ووزير دفاعه في ورطة وعندما يتورط البعض يعلق فشله على مشجب الآخرين .

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد حاول التطاول على الإمارات في تهديدات وهمية لن تنال من موقفها الوطني الثابت ضد التدخلات التركية المشينة .

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
إذ اعترف الشاب في التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصريِّ والكويتيِّ علاقةٌ وَطِيدة. ....... يعني اللي يبي يثبت انه ذو مبادي ويحب اي دوله ثانيه.. او شعب ثاني.. يحرق علم بلادهم.. ويحرض الاخرين على حرق علمهم ويغريهم بالمال.. دلالة على حبه لتلك الدوله..!!؟ عش رجبا.. ترى عجبا.. شر البلية مايضحك.. 😜🙈.. ما ادري.. انا فهمت كذا.. صح.. والا خطأ..؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
.هويه ياعطيه على زوال العدوا نحن هنيه نتشرق لك وانته جوف تمعك القزعان تسعسع غطوبك لين تخومات الارض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
.هويه ياعطيه على زوال العدوا نحن هنيه نتشرق لك وانته جوف تمعك القزعان تسعسع غطوبك لين تخومات الارض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هويه ياعطيه على زوال العدوا نحن هنيه نتشرق لك وانته جوف تمعك القزعان تسعسع غطوبك ليت تخومات الارض
. راعــي الـددســـن .
قـواهــم الله وبـارك فيــهم .👍.

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