خلفان: وزير دفاع أردوغان «مريض نفسي» موقفه مكشوف مع الإمارات !

أبوظبي (صدى):
علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على تصريحات وزير الدفاع التركي المثيرة للإستنكار بشأن الإمارات .
وأكد " خلفان " أن هذه التصريحات العدائية دليل " مرض نفسي " لحكومة أردوغان ، قائلاً : هذا النمط من التهديدات له تفسيرات معروفة في علم النفس .
وأضاف : “بعد أن أعطى البرلمان المصري الموافقة للرئيس المصري بدحر القوات التركية إذا أقدمت إلى سرت رأينا وزير دفاع أردوغان فاقدا لصوابه ، مشيراُ إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن مدينة سرت خط أحمر وأن الموقف المصري أربك أردوغان وزبانيته .
وأضاف : أردوغان وحكومته ووزير دفاعه في ورطة وعندما يتورط البعض يعلق فشله على مشجب الآخرين .
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد حاول التطاول على الإمارات في تهديدات وهمية لن تنال من موقفها الوطني الثابت ضد التدخلات التركية المشينة .
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