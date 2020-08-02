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بالفيديو.. 7 جرائم يضبطها الأمن العام

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. 7 جرائم يضبطها الأمن العام

الرياض (صدى):
وثق الأمن العام مقطع فيديو لـ7 جرائم تم الإطاحة بالجناة المتورطين بها، خلال وقت وجيز، حيث تصدرت الجرائم ، قيام مواطن في مكة المكرمة بارتكاب 3 جـرائم انتحال صفة رجل أمن واستيقاف الوافدين، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وتضمنت الجـرائم التي تم ضبطها، تورط مواطن وثلاثة وافدين من جنسية أفريقية بالمدينة المنورة في ارتكاب 96 حـادثة جنائية شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحال التجارية، والسلب تحت التهديد بالسـلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة، وضبط تشكيل عصابي مكون من 12 مقيماً من عدة جنسيات بالرياض يقومون بسرقة مواد صحية بقيمة 200 ألف ريال من أحد المستودعات، فيما تضمن أيضا ضبط أربعة مواطنين ومقيمين من جنسية عربية بالرياض خلال قيامهم بالاعتداء على وافدين يستقلون دراجة نارية، وسلب ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السـلاح

وجاء في قائمة الجرائم التي تم ضبطها، قضية تورط ثلاثة مواطنين بالدمام في ارتكاب 68 قضية جنائية تمثلت في سرقة المنازل وسلب العمالة تحت التهديد بالسـلاح الأبيض، وقضايا تشل بأحياء مختلفة، فيما تم، القبض على اثنين من المُخالفين لنظام أمن الحدود من جنسية أفريقية بالرياض؛ لارتكابهما 3 جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السـلاح الابيض واستيلائهما من خلالها على ما يقارب من 300 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
إذ اعترف الشاب في التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصريِّ والكويتيِّ علاقةٌ وَطِيدة. ....... يعني اللي يبي يثبت انه ذو مبادي ويحب اي دوله ثانيه.. او شعب ثاني.. يحرق علم بلادهم.. ويحرض الاخرين على حرق علمهم ويغريهم بالمال.. دلالة على حبه لتلك الدوله..!!؟ عش رجبا.. ترى عجبا.. شر البلية مايضحك.. 😜🙈.. ما ادري.. انا فهمت كذا.. صح.. والا خطأ..؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
.هويه ياعطيه على زوال العدوا نحن هنيه نتشرق لك وانته جوف تمعك القزعان تسعسع غطوبك لين تخومات الارض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
.هويه ياعطيه على زوال العدوا نحن هنيه نتشرق لك وانته جوف تمعك القزعان تسعسع غطوبك لين تخومات الارض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هويه ياعطيه على زوال العدوا نحن هنيه نتشرق لك وانته جوف تمعك القزعان تسعسع غطوبك ليت تخومات الارض
. راعــي الـددســـن .
قـواهــم الله وبـارك فيــهم .👍.

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