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هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة ومحافظاتها

Time منذ 28 دقيقة
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هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة ومحافظاتها

الباحة (صدى):
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة والمخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للابلاغ عن اي حالات طارئة لا سمح الله .

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ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
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الله يلطف بنا وجميع موتى المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلطف بنا وجميع موتى المسلمين
عادل عبدالحي حمزة
كشف عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميت الحالات المناخية اليوم الأحد بدء موسم سهيل في الـ 24 من اغسطس الجاري . وعضو لجنة تسمية وليست تسميت

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