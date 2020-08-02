70 حالة قطع يد وجروح عرضية بسبب ذبح الأضاحي تستقبلها مستشفى الملك فهد ببريدة

بريدة (صدى):
أعلنت مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بأنها استقبلت فيما يتعدى الـ 70 حالة إصابة نتيجة ذبح الأضاحي حيث تنوعت الإصابة ما بين بالأيدي وإصابات عرضية، حيث باشر قسم الطوارئ بالمستشفى جميع الحالات، و جرى تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها من خياطة الجروح وإيقاف النزيف.
وقال مدير قسم الطوارئ الدكتور ياسر الرسيني، إن الاستعدادات كانت كبيرة بالمستشفى لاستقبال هذه الحالات في مثل هذا اليوم، ومباشرتها بشكل عاجل، لافتا إلى أن جميع الحالات تماثلت للشفاء دون أي مضاعفات.
وأشاد عدد من مراجعي المستشفى بالاستعدادات الجيدة بقسم الطوارئ، حيث تم تجهيز عدد أسرة كافية ومتكاملة وتوفير طاقم طبي مختص بالموقع.