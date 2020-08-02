البحرين ترفض تصريحات وزير الدفاع التركي «المستفزة» بشأن الإمارات

المنامة (صدى):
أعلنت البحرين رفضها التام للتصريحات التركية بشأن الإمارات ووصفتها بالعدائية والإستفزازية ولا تتماشى مع أي أعراف دبلوماسية .
وأكدت البحرين أن هذه التصريحات تهديد مستهجن لدولة عربية شقيقة معروفة بمواقفها الوطنية الأصيلة ودورها الفاعل في الوطن العربي والعالم .
كما أكدت البحرين على تضامنها مع الإمارت بشأن الموقف الثابت ضد التدخلات التركية المرفوضة في ليبيا والتي تتعارض مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية .
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد ادعى محاسبة الإمارات بعد تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش التي أكد فيها وهمية الإستعمار التركي ورفضه التدخل في الشأن العربي .
الجدير بالذكر أن تركيا تواصل إنتهاكها في ليبيا وترسل آلاف المرتزقة والأسلحة والذخيرة على الأراضي الليبية رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، فضلاً عن عبثها بثروات ليبيا ومقدرتها الإقتصادية .