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البحرين ترفض تصريحات وزير الدفاع التركي «المستفزة» بشأن الإمارات

Time منذ ساعة
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البحرين ترفض تصريحات وزير الدفاع التركي «المستفزة» بشأن الإمارات

المنامة (صدى):
أعلنت البحرين رفضها التام للتصريحات التركية بشأن الإمارات ووصفتها بالعدائية والإستفزازية ولا تتماشى مع أي أعراف دبلوماسية .

وأكدت البحرين أن هذه التصريحات تهديد مستهجن لدولة عربية شقيقة معروفة بمواقفها الوطنية الأصيلة ودورها الفاعل في الوطن العربي والعالم .

كما أكدت البحرين على تضامنها مع الإمارت بشأن الموقف الثابت ضد التدخلات التركية المرفوضة في ليبيا والتي تتعارض مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية .

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد ادعى محاسبة الإمارات بعد تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش التي أكد فيها وهمية الإستعمار التركي ورفضه التدخل في الشأن العربي .

الجدير بالذكر أن تركيا تواصل إنتهاكها في ليبيا وترسل آلاف المرتزقة والأسلحة والذخيرة على الأراضي الليبية رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، فضلاً عن عبثها بثروات ليبيا ومقدرتها الإقتصادية .

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