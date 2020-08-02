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ضوابط تضمن حلاقة خمس نجوم رغم كورونا في مشعر منى

Time منذ 16 دقيقة
Views 1400
ضوابط تضمن حلاقة خمس نجوم رغم كورونا في مشعر منى

مكة المكرمة (صدى):
توزعت خمسة صالونات في مشعر منى حيث التزمت بالإجراءات الإحترازية، التي أقرتها وزارة الصحة للتباعد حرصا على السلامة، والخمسة أربعة منها وتعمل على مدار الساعة والصالون الخامس في وضع الإستعداد.

وظهر عم محمد رجل يعمل في صالون للحلاقة للوهلة الأولى وبدا وكأنه أحد كوادر وزارة الصحة، بسبب مظهره العام؛ إلا أنَ توجهه لصالون الحلاقة؛ بعد دخول أحد الحجاج، أظهرهوية المهنة التي يمتهنها عم محمد.، بحسب المركز الإعلامي الإفتراضي للحج "بسلام آمنين".

ويعد “صالون السلام” الذي وقف فيه محمد، يؤدي عمله بالحلاقة لأحد الحجاج، وكلاهما يرتدي كمامته وقفازاته، ناهيك عن احترازات جعلت من كلا الحلاَقين في الصالون وكأنهما في غرفة عمليات صغيرة، بسبب تنفيذ تعليمات السلامة التي يأتي على رأسها تنظيف المكان بعد الانتهاء من كل حاج، ويأتي اختيار الحلاقين، على حسب الصالونات فهناك صالونات صنفت خمس نجوم، وهي الصالونات التي تحيط بالمنطقة المركزية للحرم المكي، بعد أن تم إجراء الفحوصات اللازمة، ومنها المسحة الطبية وبالتالي الحصول على شهادات صحية، بالإضافة للإتقان وسرعة الحلاقة”.

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أحدث التعليقات

زائر
عيدالعزيز المريسيل إضافه انه كاذب ومخترع قصص ، هنا يتحدث عن أمور تافهه ويدل على انه سفيه حتى في كلامه . عقل طفل في جسم رجل ..
غييييوووورررر
ادتله بوبه
s14
لحظة شيطان والعياذ بالله .. غفر الله له ورحمه رحمه واسعه .. ويفضل الاتصال بالجهآت الأمنية في مثل هالحالة ..
بومهند
رحم الله ابومتعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الانسانية حبيب الشعب.
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله المشكله بعض الشباب والمراهقين يظن ان المضاربه بالسكين نتائجها جروح وخدوش لكن يتفاجأ بأن السكين تمشي مع اللحم الحار بشكل عجيب لدرجة ان مايشعر الا هو قاتل لانها مع الدم الحار تمشي ومايتوقع اكثر الشبباب انها مميته

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