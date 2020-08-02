توقعات بمشاركة مهاجم باريس سان جيرمان مبابي في مباراة أتالانتا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ، قد يلتحق بمباراة أتالانتا الإيطالي، في ربع دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي باريس سان جيرمان منافسه أتلانتا يوم الـ 12 من أغسطس الجاري، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في لشبونة بالبرتغال.
وقالت التقارير بأن مبابي، الذي تعرض لإصابة قوية بالتواء في كاحل القدم اليمنى، أمام سانت إيتيان، في نهائي كأس فرنسا، يتعافى بمعدلات متقدمة للغاية، وفصته بالإلتحاق بمباراة أتالانتا، باتت تتجاوز 50%.
وكان باريس سان جيرمان أعلن في بيان رسمي خضوع مبابي لفحوصات طبية، وتأكد إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، وحاجة اللاعب لنحو 3 أسابيع للتعافي.