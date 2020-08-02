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توقعات بمشاركة مهاجم باريس سان جيرمان مبابي في مباراة أتالانتا

Time منذ 48 دقيقة
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توقعات بمشاركة مهاجم باريس سان جيرمان مبابي في مباراة أتالانتا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ، قد يلتحق بمباراة أتالانتا الإيطالي، في ربع دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان منافسه أتلانتا يوم الـ 12 من أغسطس الجاري، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في لشبونة بالبرتغال.

وقالت التقارير بأن مبابي، الذي تعرض لإصابة قوية بالتواء في كاحل القدم اليمنى، أمام سانت إيتيان، في نهائي كأس فرنسا، يتعافى بمعدلات متقدمة للغاية، وفصته بالإلتحاق بمباراة أتالانتا، باتت تتجاوز 50%.

وكان باريس سان جيرمان أعلن في بيان رسمي خضوع مبابي لفحوصات طبية، وتأكد إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، وحاجة اللاعب لنحو 3 أسابيع للتعافي.

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أحدث التعليقات

زائر
عيدالعزيز المريسيل إضافه انه كاذب ومخترع قصص ، هنا يتحدث عن أمور تافهه ويدل على انه سفيه حتى في كلامه . عقل طفل في جسم رجل ..
غييييوووورررر
ادتله بوبه
s14
لحظة شيطان والعياذ بالله .. غفر الله له ورحمه رحمه واسعه .. ويفضل الاتصال بالجهآت الأمنية في مثل هالحالة ..
بومهند
رحم الله ابومتعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الانسانية حبيب الشعب.
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله المشكله بعض الشباب والمراهقين يظن ان المضاربه بالسكين نتائجها جروح وخدوش لكن يتفاجأ بأن السكين تمشي مع اللحم الحار بشكل عجيب لدرجة ان مايشعر الا هو قاتل لانها مع الدم الحار تمشي ومايتوقع اكثر الشبباب انها مميته

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