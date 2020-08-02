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بالفيديو.. ماركو جراسي يضع اللمسات النهائية لإحدى لوحاته التي بدت طبيعية
منذ يومين
1940
1
روما (صدى):
وثق مقطع فيديو الفنان الإيطالي الشهير "ماركو جراسي" وهو يرسم اللمسات النهائية لإحدى لوحاته.
وأظهر مقطع الفيديو اللوحة التي بدت طبيعية تماما أثناء وضع ريشته على اللوحة لإنهائها.
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سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
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