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القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

زائر
عيدالعزيز المريسيل إضافه انه كاذب ومخترع قصص ، هنا يتحدث عن أمور تافهه ويدل على انه سفيه حتى في كلامه . عقل طفل في جسم رجل ..
غييييوووورررر
ادتله بوبه
s14
لحظة شيطان والعياذ بالله .. غفر الله له ورحمه رحمه واسعه .. ويفضل الاتصال بالجهآت الأمنية في مثل هالحالة ..
بومهند
رحم الله ابومتعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الانسانية حبيب الشعب.
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله المشكله بعض الشباب والمراهقين يظن ان المضاربه بالسكين نتائجها جروح وخدوش لكن يتفاجأ بأن السكين تمشي مع اللحم الحار بشكل عجيب لدرجة ان مايشعر الا هو قاتل لانها مع الدم الحار تمشي ومايتوقع اكثر الشبباب انها مميته

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