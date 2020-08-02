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صورة توضح تيسير مناسك الحج على ضيوف الرحمن
منذ 44 دقيقة
515
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أحدث التعليقات
ابو عمار
صاروخ يشيل اضروسك
د محمد ماجد بخش
بل احزنوا على إبقاء الغباء
د محمد ماجد بخش
لا تحزنوا لغباء الأغبياء
د محمد ماجد بخش
الحياة لها فلسفتها التي فرضت علينا لأننا رضينا بكل ما هو مفروض في فلسفة العلم وهو من جملة فلسفات حياتنا المفروضة علينا اليوم
سوالب عجيبه
اكبر شحادين في العالم هم الفنانيين والفننات
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