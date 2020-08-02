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ضيوف الرحمن يؤدون اليوم طواف الوداع

Time منذ 47 دقيقة
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ضيوف الرحمن يؤدون اليوم طواف الوداع

مكة المكرمة (صدى):
أكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل اكتمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اليوم الأحد.

وقال اللواء العقيل: " نعمل على تنفيذ الخطط المعتمدة لإنجاح حج هذا العام وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وصولاً إلى أداء طواف الوداع " .

وأوضح أنه رُتب دخولهم من أبواب معينة، وفق مسارات محددة من وقت الدخول حتى النزول إلى صحن المطاف، وتوزيعهم على المسارات التي روعي فيها التباعد المكاني، والبدء بالطواف بشكل جماعي.

ولفت قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام النظر إلى استعداد قوة أمن الحرم للمشاركة مع جميع الجهات الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، وفق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن خطة أمن المسجد الحرام في موسم حج هذا العام تقوم على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، حيث وضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
صاروخ يشيل اضروسك
د محمد ماجد بخش
بل احزنوا على إبقاء الغباء
د محمد ماجد بخش
لا تحزنوا لغباء الأغبياء
د محمد ماجد بخش
الحياة لها فلسفتها التي فرضت علينا لأننا رضينا بكل ما هو مفروض في فلسفة العلم وهو من جملة فلسفات حياتنا المفروضة علينا اليوم
سوالب عجيبه
اكبر شحادين في العالم هم الفنانيين والفننات

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