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أفراد أمن يجبرون متظاهرا عراقيا على وصف جسد والدته والكاظمي يتدخل (فيديو)

Time منذ ساعة
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أفراد أمن يجبرون متظاهرا عراقيا على وصف جسد والدته والكاظمي يتدخل (فيديو)

بغداد (صدى):
أثار الاعتداء من قبل أفراد يرتدون الزي العسكري في العراق، على متظاهر بطريقة مهينة، غضبا عارمًا.

ومن جانبه أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، بالتحقيق الفوري في الحادثة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول: " مصطفى الكاظمي وجّه الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل؛ لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة التي لن تمر دون عقاب بحق مرتكبيها " .

وكان عدد من الأشخاص الذين يرتدون زي أفراد الأمن قد أحاطو بمراهق وهو عارٍ تماماً ويجلس القرفصاء، وأجبروه على الحديث عن تفاصيل جسم والدته، وقالوا له إنهم سيمارسون الجنس معها، وفيما امتنع الشاب عن الإجابة على الأسئلة المهينة، وتلقى ضربات قاسية، إضافة إلى حلاقة شعره.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
صاروخ يشيل اضروسك
د محمد ماجد بخش
بل احزنوا على إبقاء الغباء
د محمد ماجد بخش
لا تحزنوا لغباء الأغبياء
د محمد ماجد بخش
الحياة لها فلسفتها التي فرضت علينا لأننا رضينا بكل ما هو مفروض في فلسفة العلم وهو من جملة فلسفات حياتنا المفروضة علينا اليوم
سوالب عجيبه
اكبر شحادين في العالم هم الفنانيين والفننات

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