بياض الأسنان قد يكون مؤشرًا لتسوسها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت أخصائية طب وجراحة الأسنان لويزا أفتانديليان، عن وجود عدد من الأساطير الشائعة عن تسوس الأسنان.
وأكدت أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الإكثار من تنظيف الأسنان، يمنع تسوسها، موضحة أن ذلك " وهم خطير جدا ".
وأشارت إلى أن عدد مرات تنظيف الأسنان في اليوم يجب ألا يزيد عن 2-3 مرات، لأن الإكثار من تنظيف الأسنان، يزيد من خطر تلف أعناقها وتسوسها.
كما أوضحت أنه لا يوجد طعام يسبب التسوس، قائلة: " ليس المهم ما تناوله الشخص -آيس كريم أو سلطة، المهم هو العناية بنظافة الأسنان جيدا، باستخدام مختلف الوسائل-الخيط، المعجون، وخاصة قبل الخلود إلى النوم ".
ولفتت إلى وهم آخر، وهو أن البقع السوداء على السن تصاحب التسوس، قائلة: " فمثلا في المرحلة الأولى للتسوس، تظهر على الأسنان بقع بيضاء اللون، وهذا يعني إن بياض الأسنان ليس مؤشرا على صحتها ".