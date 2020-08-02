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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 11 دقيقة
Views 1273
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
الى هذه الدرجه مايكون ملقي في قلوبهم الرعب,,,,,,
سلطان
قبحكم الله سبحان الله ما جعل لكم قبول هكذا هم اهل الفسق تشمئز النفس من النظر اليهم تف على ها الجيه
سلطان
قبحكم الله سبحان الله ما جعل لكم قبول هكذا هم اهل الفسق تشمئز النفس من النظر اليهم تف على ها الجيه
سلطان
قبحكم الله سبحان الله ما جعل لكم قبول هكذا هم اهل الفسق تشمئز النفس من النظر اليهم تف على ها الجيه
الرمز
الله يجزاك خير ذكرتنا بنضام قبل ميتورط بلعب,,,,,,,,,,,,,,,,,,كم انتم مساكين تحسبون الناس جهله وانتم تعلمون اقول اركد الاعب يبي يلعب رضيت والا ارضيت,,,,,,,,,,,,,,,

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