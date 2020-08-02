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بالصور.. هيفاء الطويلعي ومشاعل الجلعود تبحثان عن الجن في حائل

Time منذ 37 دقيقة
Views 1728
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بالصور.. هيفاء الطويلعي ومشاعل الجلعود تبحثان عن الجن في حائل

حائل (صدى):
شاركت الغواصة السعودية، هيفاء الطويلعي، متابعيها مجموعة من الصور والمقاطع من أمام مدرسة مهجورة بمدينة حائل، " مدرسة الجن " .

وأوضحت الطويلعي في جولتها الترويجية للسياحة في المملكة، أنه من المتداول عن تلك المدرسة أنها مسكونة بالجن.

وقالت الطويلعي إنها برفقة زميلتها مشاعل الجلعود ذهبا لمدرسة الجن المشهورة في حائل، مضيفة: " يقولون بها جن وإذا جئتم بالليل تسمعون أصوات، وتتخيلون أشياء، واليوم بنسلم عليهم ونناديهم وما في شيء " .

وأضافت: " مدرسة الجن في حائل من الأساطير اللي الكل حكى عنها من الناس اللي يواجهونا وقررنا نروح لها بالليل عشان نعيش اللحظة ونشوف مدى مصداقية الكلام عنها " .

بالصور..الغواصة هيفاء الطويلعي وصديقتها يزوران صخرة " عنتر وعبلة " بالقصيم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هاي قصه قديمه والبحث في الماضي ما منه فايده
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالتوفيق😊اكيد بيطلع كريم دامه من متابعيني😊😊😂الله يرزق الأهلي برجال يفكون البوك🙈 اشوي😊😂😂
ابو عمار
بعد ما شبعت من الجنس اتهمت الوزير انه اغتصبها
ابو عمار
الله يعز السعوديه وحكومتها و شعبها والشكر لكل من يشكر السعوديه على ما تقوم به من اعمال تخدم الحجاج والمعتمرين
ابو عمار
ما عرفنا عن الرحله كان شاركتكم في البحث عن الجن في المدرسه يا حلوين

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