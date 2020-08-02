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ضبط لص سرق سيارة امرأة ودهسها هاربًا بالعارضة

Time منذ يوم
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ضبط لص سرق سيارة امرأة ودهسها هاربًا بالعارضة

حمود العنزي (صدى):
كشفت مصادر تفاصيل قضية سرقة مركبة امرأة، ودَهْسها، واستخدام بطاقة الصراف الخاصة بها.

وأوضحت المصادر أن الأمن تمكَّن في وقت قياسي من القبض على اللص رغم محاولته تضليل عمليات البحث عنه.

وقالت المصادر أن امرأة أبلغت الأمن عن قيام شخص بركوب مركبتها خلال ركنها في وضع التشغيل، وقام بدهسها؛ ما عرَّضها للإصابة، وهرب بالمركبة لجهة غير معلومة.

ونجحت الجهات الأمنية بالعارضة في تحديد معلومات تفيد بهوية الجاني حيث تم ضُبط الجاني في مدخل إحدى القرى وبحوزته المركبة بعدما بدَّل لوحتَيْها، واستخدم بطاقة الصراف الخاصة بصاحبة السيارة في عملية شراء من إحدى المحطات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالله عليك يا موزع ، وزع ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم تقبل منا ومنهم صالح الاعمال .. آمين ..
عبدالله القلعاء
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سوالف ليل ..

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