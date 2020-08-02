ضبط لص سرق سيارة امرأة ودهسها هاربًا بالعارضة

حمود العنزي (صدى):
كشفت مصادر تفاصيل قضية سرقة مركبة امرأة، ودَهْسها، واستخدام بطاقة الصراف الخاصة بها.
وأوضحت المصادر أن الأمن تمكَّن في وقت قياسي من القبض على اللص رغم محاولته تضليل عمليات البحث عنه.
وقالت المصادر أن امرأة أبلغت الأمن عن قيام شخص بركوب مركبتها خلال ركنها في وضع التشغيل، وقام بدهسها؛ ما عرَّضها للإصابة، وهرب بالمركبة لجهة غير معلومة.
ونجحت الجهات الأمنية بالعارضة في تحديد معلومات تفيد بهوية الجاني حيث تم ضُبط الجاني في مدخل إحدى القرى وبحوزته المركبة بعدما بدَّل لوحتَيْها، واستخدم بطاقة الصراف الخاصة بصاحبة السيارة في عملية شراء من إحدى المحطات.