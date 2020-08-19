موعد مواجهة البايرن وسان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
حدد بايرن ميونخ موعدًا مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أنهى مغامرة ليون الفرنسي وأطاح به خارج البطولة.
وفاز بايرن على ليون 3 – صفر يوم الأربعاء باستاد ”جوزيه الفالادي“ بالعاصمة البرتغالية لشبونة في الدور قبل النهائي للبطولة.
واستدرج بايرن، ليون في بداية اللقاء ثم أجهز عليه بهدفين سجلهما سيرج نابري في الدقيقتين 18 و33 وأهدر الفريق أكثر من كرة خطيرة كانت كفيلة بحسم اللقاء تماما في الشوط الأول.
وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 88 ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.