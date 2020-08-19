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موعد مواجهة البايرن وسان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

Time منذ ساعة
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موعد مواجهة البايرن وسان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
حدد بايرن ميونخ موعدًا مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أنهى مغامرة ليون الفرنسي وأطاح به خارج البطولة.

وفاز بايرن على ليون 3 – صفر يوم الأربعاء باستاد ”جوزيه الفالادي“ بالعاصمة البرتغالية لشبونة في الدور قبل النهائي للبطولة.

واستدرج بايرن، ليون في بداية اللقاء ثم أجهز عليه بهدفين سجلهما سيرج نابري في الدقيقتين 18 و33 وأهدر الفريق أكثر من كرة خطيرة كانت كفيلة بحسم اللقاء تماما في الشوط الأول.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 88 ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

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أحدث التعليقات

زاير
هذا الصياد الصيني نذل و حقير لم يبذل اية مجهود.
ebrahim
ناتج من علاقه زنا محرمة 💔🤷‍♂️
بلبل البحر
توجه جميل من صدى تسوق لجمال البلاد بدلا من صور النسوان
ebrahim
لا يعلم عن الساعة ووقتها إلا رب الكون العظيم {الله} عزوجل نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة اللهم آمين يارب العالمين 🥺 honor and glory to the great creator of all universe 😔🙏🏻
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. الله يرحم والدينا و والديك ياجعلهم في جنات النعيم .. آمين .. .. شكراً لك انت ووغيدانك الله يصلحهم وزبلانك وخربتك وحتى عصيانك ، يادكتور الزعاق .. .... شرح وافي وشعر جزيل من شعراء عظام ، غرد بها لسان رجل عظيم ، صح لسانك ..

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