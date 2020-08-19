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ضبط عصابة حولت 500 مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية بالرياض

Time منذ 34 دقيقة
Views 1568
ضبط عصابة حولت 500 مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و (3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية، وقد تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)، خمسمائة مليون (500,000,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2,000,000) مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو معن
عادي يهبط نادي ويدخل نادي جديد هي لعبة
بعبع
في اروربا يمكن احتياط الاحتياط
ابو معن
شيء طيب الله يرزقه وشكر موصول لله عز وجل ثم ليحي رياني وتركي آل الشيخ الله يرزقك مايشاء
ابو معن
شيء طيب الله يرزقه وشكر موصول لله عز وجل ثم ليحي رياني وتركي آل الشيخ الله يرزقك مايشاء
abdul
عثرة الارجل و لا عثرة الاصبع. خاء وليس هاء

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