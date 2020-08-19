شاهد.. وزير الطاقة يقدر نظيره الروسي المصاب بكورونا ويعطيه الكلمة

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، بعد أن فاجأ نظيره الروسي المصاب بكورونا، وأعطاه الأولوية في الكلمة خلال الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج.
وقال الأمير في كلمته إنه يكن كل الاحترام والتقدير لجميع الأعضاء المشاركين في الاجتماعي، خاصة وأن بعضهم أصر على الحضور لنقاش العديد من الملفات الهامة .
وأضاف : أن الجميع وقفوا معا لمواجهة فيروس كورونا، وصديقنا “إلكسندر” أصيب به رغم أن دولته تسعى جاهدة لإيجاد علاج له ومع ذلك لم يتخل عن دوره وحضر الاجتماعي.
وتابع الأمير: علينا جميعا أن نفخر بهذا الموقف وأريد أن أشيد بهذا الأمر ولذلك قررت إعطائه الكلمة الأولى .