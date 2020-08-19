الأعداد السابقة للصحيفة

صندوق الاستثمارات يقتحم مجال الإسكان بمبادرة جديدة

Time منذ ساعة
Views 1697
صندوق الاستثمارات يقتحم مجال الإسكان بمبادرة جديدة

الرياض (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء،عن تأسيس شركة عقارية جديدة تابعة له تحت اسم روشن؛ للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الإسكان.

وقال الصندوق في تغريدة له عبر "تويتر" : "نفخر بإطلاق روشن، وهي شركة وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع الإسكان. يأتي تأسيس الشركة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاع العقاري".

ولم يذكر صندوق الاستثمارات العامة تفاصيل عن المبلغ الذي يخطط لإنفاقه على المبادرة الجديدة، أو عدد المنازل التي سيتم بناؤها.

وتستهدف المملكة زيادة النشاط في سوق العقارات، وزيادة ملكية المنازل إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030، من نسبة قدرت الإحصاءات الرسمية أنها 62 بالمئة في نهاية 2019.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو معن
عادي يهبط نادي ويدخل نادي جديد هي لعبة
بعبع
في اروربا يمكن احتياط الاحتياط
ابو معن
شيء طيب الله يرزقه وشكر موصول لله عز وجل ثم ليحي رياني وتركي آل الشيخ الله يرزقك مايشاء
ابو معن
شيء طيب الله يرزقه وشكر موصول لله عز وجل ثم ليحي رياني وتركي آل الشيخ الله يرزقك مايشاء
abdul
عثرة الارجل و لا عثرة الاصبع. خاء وليس هاء

أخر الأخبار

موعد مواجهة البايرن وسان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا
موعد مواجهة البايرن وسان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا
Time منذ ثانيتين Views 999
حسين الشريف : كارينيو كان في خلاف مع إدارة الوحدة من قبل مباراة النصر
حسين الشريف : كارينيو كان في خلاف مع إدارة الوحدة من قبل مباراة النصر
Time منذ 57 ثانية Views 93
أحمد الشمراني وحديث عن تجار الازمات في الإعلام الأهلاوي
أحمد الشمراني وحديث عن تجار الازمات في الإعلام الأهلاوي
Time منذ 3 دقائق Views 107
سليمان الجعيلان : إدارة الوحدة اضطرت لإقالة كارينيو
سليمان الجعيلان : إدارة الوحدة اضطرت لإقالة كارينيو
Time منذ 3 دقائق Views 102
المسماري يفضح ما دار بين وزيري الدفاع القطري والتركي في طرابلس: "اجتماع حرب"
المسماري يفضح ما دار بين وزيري الدفاع القطري والتركي في طرابلس: "اجتماع حرب"
Time منذ 5 دقائق Views 1189
الشباب يتوعد " بلعمري " بعد تخلفه عن العودة
الشباب يتوعد " بلعمري " بعد تخلفه عن العودة
Time منذ 9 دقائق Views 1215
شاهد.. وزير الطاقة يقدر نظيره الروسي المصاب بكورونا ويعطيه الكلمة
شاهد.. وزير الطاقة يقدر نظيره الروسي المصاب بكورونا ويعطيه الكلمة
Time منذ 26 دقيقة Views 1580
ضبط عصابة حولت 500 مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية بالرياض
ضبط عصابة حولت 500 مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية بالرياض
Time منذ 34 دقيقة Views 1560
البافاري يصل إلى نهائي دوري الأبطال بثلاثية في ليون
البافاري يصل إلى نهائي دوري الأبطال بثلاثية في ليون
Time منذ 41 دقيقة Views 1434
حارس الحزم : عمار النجار شتم أمي وشتمني .. وعمار النجار يرد
حارس الحزم : عمار النجار شتم أمي وشتمني .. وعمار النجار يرد
Time منذ 45 دقيقة Views 361