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 الخثلان يوضح حكم تحدث المرأة عبر مواقع التواصل ويحسم الجدل حول لبس الأحمر " فيديو "

Time منذ ساعة
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 الخثلان يوضح حكم تحدث المرأة عبر مواقع التواصل ويحسم الجدل حول لبس الأحمر " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم تحدث المرأة عبر مواقع التواصل.

وأضاف الخثلان خلال حواره عبر برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" لا ينبغي أن تتوسع المرأة في مخالطتها ومخاطبتها للرجال "، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية أسقطت عن المرأة الجمعة والجماعة من الابتعاد عن مخالطة الرجال.

وأشار الخثلان إلى أن المرأة جمالها في سترها وحشمتها وحيائها فأما أن تتعامل المرأة بتعامل الرجال مع الرجال لايليق بحق المرأة المسلمة، مشددا:" يجب أن تتعامل المرأة  مع الرجال بحسب الحاجة فقط،  فلا بأس أن تتكلم بالكلام المعروف والواضح الذي لا تترب عليه مفسدة ".

وحسم  الخثلان الجدل أيضا حول لبس الأحمر، قائلا:" لبس الأحمر جائز "، مشيرا إلى أن الأحاديث التي نهت عن لبس الأحمر " غير صريحة وضعيفة ".

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أحدث التعليقات

ابو معن
عادي يهبط نادي ويدخل نادي جديد هي لعبة
بعبع
في اروربا يمكن احتياط الاحتياط
ابو معن
شيء طيب الله يرزقه وشكر موصول لله عز وجل ثم ليحي رياني وتركي آل الشيخ الله يرزقك مايشاء
ابو معن
شيء طيب الله يرزقه وشكر موصول لله عز وجل ثم ليحي رياني وتركي آل الشيخ الله يرزقك مايشاء
abdul
عثرة الارجل و لا عثرة الاصبع. خاء وليس هاء

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