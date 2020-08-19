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وزير الخارجية يتباحث مع مسؤولين ألمان

Time منذ 35 دقيقة
Views 1360
وزير الخارجية يتباحث مع مسؤولين ألمان

الرياض (صدى):
قام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعقد جلسة مباحثات رسمية، مع مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية الدكتور يان هاكر.

وتم خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استقبل وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، المتحدث الرسمي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلز شميت.

وتم خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار.

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أحدث التعليقات

QLQ
... اللهم لا شماته
ابن غامد
عفون العشره كيلو تعادل ١٢ هلله
ابو محمد
ليته ما جت من ذا الفاسق..
ابن غامد
يبن الحلال معضم هذي الاجهزه اللي ذكرتها ماهي موجوده عند اغلب المنازل غسالة صحون ولا مكرويف كل مافي الأمر أنه كان المية كيلو يعدل 12 ﷼ وبدأ يرتفع على تدرج سار بحسب الخمسين كيلو في العداء إلى أن وصل يحسب كل عشرة كيلو ب12﷼ فلو ضربتها فى مية شوف كم تطلع الحسبه مابين الأمس واليوم
نجاة محمد
الأربعة واجعنة و خلتة يهزري و يخرف

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